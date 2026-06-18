Antigua baraja una marina de megayates de 129 millones para llevar Fort James al turismo prémium

Antigua y Barbuda puede subir de escala en el negocio náutico del Caribe. Un grupo de inversores internacionales ha presentado al gobierno una propuesta para desarrollar el área de Fort James Harbor, en el entorno de St. John's, como una marina moderna y un destino waterfront de uso mixto, que ahora está siendo analizada.

Se trata de una operación que apunta directamente al segmento de mayor gasto del turismo marítimo: megayates, alojamientos boutique, restauración, comercio prémium y actividad inmobiliaria vinculada al frente portuario. No obstante, el proyecto está aún en fase preliminar, pendiente de llevar a cabo todas las revisiones técnicas, ambientales y urbanísticas.

Vista aérea de Antigua

En su primera parte, el desarrollo propuesto contempla una inversión aproximada de unos 129 millones de euros para construir una marina de lujo para megayates con capacidad para no menos de 50 buques, además de la infraestructura de apoyo necesaria para operar este tipo de embarcaciones.

Vista de Antigua | Global Ports

Pero el plan va más allá. Los promotores plantean tiendas de diseño, hoteles boutique y una oferta de restauración orientada a mejorar la experiencia del visitante y a generar nuevas oportunidades de negocio local. Asimismo, sujeta a futuras aprobaciones y acuerdos, proyecta una pequeña comunidad waterfront conectada con el puerto, Fort James Beach y las áreas próximas, con espacios culturales, de entretenimiento y eventos, zonas públicas, paseos peatonales y promenades frente al agua.

Puerto de Antigua | Antigua Cruise Port

La propuesta incluye también la posible reutilización del área histórica de Fort James como destino gastronómico y de eventos especiales, y traza para ello caminos ajardinados y espacios abiertos diseñados para preservar el paisaje de la península bajo criterios de sostenibilidad y respeto ambiental.