Egipto sigue dando pasos para abrir un nuevo puerto deportivo con capacidad para megayates en el mar Rojo

El gobierno de Egipto sigue avanzando en su ambicioso proyecto de desarrollar una nueva ciudad turística y náutica en la costa del mar Rojo, Mount Galala Marina Towers and Marina, dentro de su apuesta por el turismo náutico como motor estratégico en un país que aspira a alcanzar los 30 millones de turistas al año en el horizonte de 2030.

Para ello, junto con una inversión que ronda los 900 millones de euros para construir 470.000 metros cuadrados de viviendas, complejos hoteleros, zonas de ocio, centros de conferencias y exposiciones, áreas comerciales y un puerto deportivo internacional con capacidad para más de 150 yates, cuenta con expertos de primer nivel que contribuirán en el desarrollo de esta ciudad de cuarta generación.

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Si del centro de convenciones se encargará la británica BCI Realty, la francesa Schneider Electric desarrollará la infraestructura y los sistemas de eficiencia energética y Marriott International operará los hoteles y apartamentos turísticos, la empresa estadounidense IGY Marinas ha sido designada asesora de marinas.

A través de su labor de asesoramiento, IGY Marinas colaborará estrechamente con Tatweer Misr —una de las principales promotoras inmobiliarias de Egipto— para apoyar la planificación, la estrategia operativa y el posicionamiento global de un puerto deportivo de primer nivel. En otras palabras, su objetivo será poner en marcha unas instalaciones que satisfagan las expectativas de la comunidad náutica internacional y que, al mismo tiempo, se alineen con la visión general de un destino con actividad de turismo, ocio y negocios a lo largo de todo el año.

El puerto

En concreto, el puerto deportivo está concebido para que pueda albergar megayates —cumpliendo con los más altos estándares internacionales de seguridad, servicio e infraestructura de vanguardia— y refuerce al mismo tiempo la creciente posición de Egipto en los sectores internacionales de la navegación a vela y el turismo marítimo.

Además, una característica distintiva del proyecto es su proximidad al Gran Cairo y a la nueva capital de Egipto, lo que posiciona a este puerto deportivo como la puerta de entrada internacional más cercana para la navegación a vela a la capital egipcia y a su amplia oferta cultural, histórica y turística.

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"Se trata de uno de los proyectos de desarrollo costero más atractivos de la emergente región del mar Rojo", ha destacado el director ejecutivo de IGY Marinas, Steve English, consciente de la capacidad de atraer inversión global y expandir el turismo de alto valor de este proyecto, que conecta las rutas internacionales de navegación con los centros culturales y económicos de Egipto.

Se prevé que la construcción comience a lo largo del segundo semestre de este año, y cuenta con un plazo de ejecución de siete años, de modo que en 2034 debería estar completamente terminado.

Turismo náutico

Más allá de las pirámides y las playas del mar Rojo, el gobierno de Abdelfatah al-Sisi ha decidido apostar por el turismo náutico como motor estratégico. La ampliación de su red de puertos deportivos, la proyección de ciudades costeras de nueva planta en el Mediterráneo y la simplificación normativa para los visitantes a bordo de un yate persiguen una clara ambición: convertir el litoral en una plataforma de inversión, empleo y entrada de capital extranjero que se configure como un ancla de estabilidad para los próximos años.

De hecho, los documentos sobre los que Egipto sustenta su estrategia de turismo náutico recogen datos como el mayor gasto medio de turistas que llegan al país en yate, un 94% por encima del resto, así como que cada yate "genera 4,4 empleos directos", además de un centenar de puestos de trabajo indirectos en hostelería, turismo y servicios.

Con esas cifras en mente, y con la firme pretensión de hacer de la costa un polo de atracción de grandes patrimonios y capital internacional, el país proyecta la transformación de sus 47 islas en "destinos de clase mundial para el turismo náutico" y la construcción de ocho nuevos puertos deportivos que se sumarían a los 23 actuales. Y, en paralelo, tiene la fabricación de yates en el punto de mira, en un intento de reducir la dependencia exterior de un mercado que se prevé que duplique su negocio en la próxima década: la autoridad del canal de Suez impulsará nuevos astilleros que fortalecerán el papel del país en la industria de yates de lujo.