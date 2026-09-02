Apple actualiza los sueldos de su CEO y su presidente, que se repartirán más de 90 millones de euros

El relevo de Tim Cook por John Ternus en el cargo de consejero delegado de Apple ha supuesto también la reestructuración de las remuneraciones a ambos directivos, que se repartirán una remuneración anual de aproximadamente 93 millones de euros entre salario y asignación de acciones de la que es la segunda compañía con mayor capitalización bursátil del mundo.

Así, Ternus, que desde ayer ejerce como CEO de Apple, recibirá un salario anual de 2,6 millones de euros y una asignación de acciones por valor de 47,5 millones de euros; mientras Cook, que desempeña ahora el cargo de presidente ejecutivo, contará con un sueldo de 1,7 millones de euros al que hay que añadir una asignación en acciones de 38 millones de euros.

Tim Cook asumió el cargo de consejero delegado de Apple el 24 de agosto de 2011, de modo que sucedió a Steve Jobs, el fundador de la empresa. El impulsor de la popularización de los iPhone, el producto estrella de la compañía, entregó ayer el mando a Ternus, que afrontará una nueva era marcada por la extensión de la inteligencia artificial.

"Extrañaré liderarlos y acompañarlos en cada paso, aunque me reconforta enormemente ceder el mando a alguien tan brillante, maravilloso y capaz como John. Pocas personas entienden lo que se necesita para crear productos que cambien el mundo como lo hace John, y estoy sumamente entusiasmado con su liderazgo", desveló Cook en la carta de despedida que envió a los empleados de la compañía.

Apple es actualmente la segunda compañía con mayor capitalización bursátil en el mundo, con cerca de 3,91 billones de euros, solo por detrás del gigante de los chips Nvidia. En el segundo trimestre del año obtuvo un beneficio neto récord de más de 26.100 millones de euros, lo que representa un avance del 27% en comparación con las ganancias contabilizadas por la multinacional en el mismo periodo del ejercicio precedente.