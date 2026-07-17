Apple amenaza con destronar a Nvidia como empresa más valiosa del mundo

La corrección bursátil que afecta al sector de los fabricantes de microprocesadores en las últimas sesiones ha devuelto brevemente este viernes a Apple a la cima entre las empresas cotizadas más valiosas del mundo, destronando momentáneamente a Nvidia, que ha ocupado esa posición de privilegio desde mediados de 2025.

Tras la apertura de Wall Street, los títulos de Nvidia volvían a cotizar en negativo y llegaban a bajar hasta un 4,5%, perdiendo incluso la cota de los 200 dólares por acción, lo que reducía la capitalización bursátil de la empresa fundada y dirigida por Jensen Huang a unos 4,83 billones de dólares. Y aunque Apple también cotizaba en negativo, su retroceso era del 0,80% tan solo, superando los 330 dólares por acción, equivalente a una capitalización de 4,87 billones de dólares.

No obstante, a medida que transcurría la sesión en el Nasdaq, los títulos de Nvidia enjugaban parte de sus pérdidas a menos del 2% y volvían a cotizar por encima de 200 dólares, con una capitalización de alrededor de 4,9 billones de dólares.

No obstante, en lo que va de año, las acciones de Nvidia acumulan una subida de alrededor del 8%, mientras que las del fabricante del iPhone se han revalorizado un 21%.

Situación de las chiperas

La cotización de Nvidia se ha desinflado en las últimas semanas, después de haber llegado a alcanzar el pasado mes de mayo una valoración récord de 5,5 billones de dólares, ante la incertidumbre sobre la sostenibilidad de las inversiones y rentabilidades vinculadas a la IA.

Además de Nvidia, los precios de otras chiperas han vivido este viernes una nueva sesión de fuertes descensos, con caídas superiores al 2% para AMD e Intel, mientras Qualcomm se dejaba un 1,5% y Broadcom un 1%.

Fuera de Wall Street, la neerlandesa ASML cedía un 4,5% y la germana Infineon más de un 2%, mientras que en los mercados asiáticos la jornada se ha saldado con desplomes generalizados en el sector, incluyendo las taiwanesas TSMC (-7,29%) y MediaTek (-8,92%), así como las surcoreanas Samsung (-8,77%) y SK Hynix (-11,53%).

De su lado, en la Bolsa de Tokio, también se han registrado fuertes descensos entre los valores tecnológicos y las acciones de empresas Kioxia han perdido al cierre un 16,10%, mientras que SoftBank cedía un 9% y Laserctec un 9,66%. Asimismo, Advantest bajaba un 7,20% y Tokyo Electron lo hacía en un 8,17%.