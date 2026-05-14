Analistas de EEUU desvinculan el aumento de exportaciones de China a la UE de los aranceles

La imposición de aranceles por parte de la administración Trump en abril de 2025 supuso una importante caída de las exportaciones chinas a Estados Unidos, pero eso no implicó que esos productos fuesen desviados en parte hacia la Unión Europea, ya que el aumento de las importaciones procedentes de China por parte de los países europeos es algo que venía produciéndose desde tiempo atrás, según las conclusiones de un informe de Bank of America sobre este asunto.

El superávit comercial de China con la UE superó al de EE. UU. en el primer trimestre de 2026, superando los 300.000 millones de dólares por primera vez. Mientras que la ola arancelaria estadounidense de 2025 provocó una desaceleración pronunciada y generalizada de las exportaciones chinas a EEUU, las importaciones de la UE procedentes de China, en cambio, aumentaron un 11,6 % interanual el año pasado. El déficit comercial de la UE respecto a China se incrementó en un 16% el año pasado.

Según el informe, esta tendencia no comenzó en abril de 2025, ya que las importaciones de la UE procedentes de China se encontraban muy por encima de los niveles prepandémicos antes de la entrada en vigor de los citados aranceles. Esto se debería a causas como una ventaja comparativa genuina, los subsidios nacionales específicos y el comportamiento de liberación de excedentes. Esto último indica que el exceso de oferta en el mercado interior chino es lo que llevó a dirigir estos excedentes hacia la UE.

Bruselas vigila las importaciones chinas

Según el estudio, Bruselas está intensificando su vigilancia de la dinámica comercial con el país asiático. Desde 2025, se han iniciado 19 investigaciones comerciales contra China, mientras que el número de sectores bajo estrecha vigilancia ha aumentado de 5 a 7. Asimismo, la postura de la UE respecto a la inversión extranjera directa (IED) china ha pasado de la apertura a un enfoque de "reducción de riesgos".

El Reglamento de Subvenciones Extranjeras (FSR) se está aplicando activamente en los sectores ferroviario, de tecnologías limpias y digital. Además, el marco normativo "Hecho en Europa" supone una dificultad adicional para el acceso de los productos chinos al mercado europeo, al introducir normas sobre contratación pública y ayudas estatales.