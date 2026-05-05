Los aranceles permitieron a Estados Unidos reducir su déficit comercial un 35% en un año

La balanza comercial de Estados Unidos arrojó un déficit de 700.485 millones de dólares (598.179 millones de euros) entre abril de 2025 y marzo de 2026, lo que supone una caída del 35,6% respecto del desequilibrio comercial negativo registrado en los doce meses anteriores, según los datos publicados hoy por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de EEUU.

En el primer año completo desde que Donald Trump anunciara en abril de 2025 la introducción de aranceles recíprocos masivos -finalmente declarados ilegales por el Tribunal Supremo estadounidense- las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos sumaron 3,53 billones de dólares, frente a importaciones por 4,23 billones de dólares.

Entre abril de 2025 y marzo de 2026, la balanza estadounidense de intercambio de bienes registró un déficit de 1,03 billones de dólares, mientras que el comercio de servicios reportó a EEUU un superávit de 331.393 millones de dólares.

Solo en el mes de marzo, las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos alcanzaron los 320.859 millones de dólares, un 13,3% más que en el mismo mes del año anterior, mientras que EEUU compró al exterior bienes y servicios por valor de 381.165 millones de dólares, un 9% por debajo del dato de marzo de 2025.

Evolución de la balanza comercial de Estados Unidos | BUREAU OF ECONOMIC ANALYSIS

Gran descenso respecto al primer trimestre de 2025

Así, en el tercer mes de 2026 el déficit comercial estadounidense ascendió a 60.307 millones de dólares, la cifra mensual más alta en lo que va de año, aunque un 56% inferior al saldo comercial negativo del mismo mes del año pasado, cuando aún no habían entrado en vigor los aranceles impuestos por Trump.

Si se toma como referencia el primer trimestre de este año al completo, los datos indican una cifra récord de exportaciones, de bienes y servicios, con un valor total de 937.755 millones de dólares, un 12% más que en el mismo trimestre del año anterior. Por su parte, las importaciones disminuyeron un 9,1% hasta los 1,11 billones de dólares.

Déficits con Asia y la UE

Los datos de marzo permiten observar el diferente comportamiento de la balanza exterior norteamericana con relación a los distintos países y áreas económicas. Así los mayores déficits se producen con Taiwán (20.600 millones de dólares), Vietnam (19.200 millones), México (16.400 millones), China (14.000 millones) y la Unión Europea (9.200 millones). En cambio, los países con los que la balanza exterior de EE.UU. registra mayores superávits son Países Bajos (7.400 millones), Reino Unido (6.100 millones), Hong Kong (5.800 millones) y América del Sur y Central (5.000 millones).

Destaca el dato de que el déficit con la Unión Europea prácticamente se duplicó en marzo al crecer en 4.100 millones de dólares para alcanzar los citados 9.200 millones. Las exportaciones de EE.UU. a la UE disminuyeron en 300 millones de dólares (37.200 millones en total), mientras que las importaciones aumentaron en 3.800 millones de dólares (46.400 millones).