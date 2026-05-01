Trump acusa a la UE de incumplir el acuerdo comercial y anuncia aranceles del 25% a vehículos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a la Unión Europea de incumplir el acuerdo comercial bilateral y ha anunciado que elevará al 25% los aranceles a turismos y camiones europeos a partir de la próxima semana.

El mandatario ha realizado este anuncio a través de sus redes sociales, donde ha justificado la medida como una respuesta directa a lo que considera una falta de cumplimiento por parte de Bruselas.

El acuerdo vigente contemplaba la eliminación de aranceles europeos a productos industriales estadounidenses a cambio de un límite del 15% para la mayoría de productos de la UE. Sin embargo, Trump sostiene que este compromiso no se está respetando, lo que ha motivado la decisión de endurecer las condiciones comerciales.

Incentivo a la producción en EEUU

El presidente ha señalado que estos aranceles no se aplicarán a los vehículos que se fabriquen en territorio estadounidense, en un intento de fomentar la inversión industrial en el país.

En este sentido, ha destacado que actualmente se están construyendo numerosas plantas de automoción con una inversión superior a los 100.000 millones de dólares, lo que, según ha afirmado, supone una cifra récord en el sector.

Impacto en el sector automovilístico

La medida podría tener un importante impacto en la industria automovilística europea, que exporta una parte significativa de su producción al mercado estadounidense. Este nuevo episodio añade presión a las relaciones comerciales entre Washington y Bruselas, en un contexto ya marcado por tensiones económicas internacionales.