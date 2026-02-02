Argentina recurre a Estados Unidos para cancelar su deuda con el FMI

Estados Unidos ha decidido conceder a Argentina algo más de 800 millones de dólares para que pueda afrontar el vencimiento de la deuda que mantiene con el Fondo Monetario Internacional.

De este modo, tal y como ha detallado el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, la potencia norteamericana realizará una operación de venta de derechos especiales de giro, un activo de reserva internacional que se puede intercambiar por monedas de libre uso, con la que se abonará los intereses de la deuda del FMI.

"No es ningún préstamo, es una operación común en la que estamos cancelando deuda. Al Tesoro de Estados Unidos le compramos los DEGs y con ellos le pagamos al FMI con su propia moneda", ha explicado el titular de Economía en una entrevista con Radio Mirtre.

Se trata una operación que tiene lugar apenas un mes después de que el país austral devolviese a Estados Unidos el swap de 20.000 millones de dólares que le transfirió en 2025 para tratar de aliviar la presión financiera.

Por lo demás, Caputo también ha descartado que su país vuelva a emitir deuda, sino "lo contrario". Argentina, ha explicado, "siempre tuvo déficit", de modo que el Estado "se llevaba todo el crédito que había" y no dejaba "prácticamente nada" a las empresas para financiar sus proyectos.

Sin embargo, ha apuntado, ahora Argentina registra un efecto de crowding in por el cual el país cancela deuda y los fondos que reciben esos dólares "buscan reinvertirlos en riesgo argentino".