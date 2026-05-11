Armani Residences desembarca en Marbella de la mano de Rafa Nadal

Un nuevo complejo formado por 33 viviendas de alto nivel, que combinan "excelencia, confort y sofisticación", verá la luz en Marbella.

Se trata del primer proyecto que firman conjuntamente la promotora Sierra Blanca Estates con Armani Residences, que contará con el respaldo de Palya Assets (la compañía formada por el extenista Rafa Nadal y el hotelero Abel Matutes) para su desarrollo.

Con una inversión de 200 millones de euros, las nuevas branded residences de la Costa del Sol oscilarán entre los 250 y los 800 metros cuadrados, y se suman a las ya levantadas por Sierra Blanca con grandes marcas de lujo como DolceGabanna, Fendi o Karl Lagerfeld.

Tal y como ha publicado Expansión, esta nueva urbanización a orillas del Mediterráneo contará asimismo con spa y club privado. Según los planes del consorcio promotor, las obras comenzarán el mes que viene, para su conclusión en 2028.