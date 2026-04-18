Marbella sigue de moda: una nueva apuesta por más de 250 viviendas de lujo

NUEVO DESARROLLO

El fondo de inversión fundado por Felipe Morenés y Juan Pepa se alía con la inmobiliaria vasca Neinor en un proyecto que requerirá de una inversión estimada de 150 millones de euros y generará ingresos superiores a los 600 millones de euros en cinco años

La localidad malagueña de Marbella
La localidad malagueña de Marbella | Ayuntamiento de Málaga

Neinor y Stoneshield Holding, el fondo de inversión fundado por Felipe Morenés y Juan Pepa, desarrollarán en Marbella una promoción de 262 viviendas de lujo en un terreno con una superficie edificable de más de 60.000 metros cuadrados.

El proyecto, según los planes que han trasladado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, requerirá de una inversión estimada de 150 millones de euros y generará ingresos superiores a los 600 millones de euros en cinco años.

La sociedad conjunta está participada al 70% por Stoneshield y por Neinor al 30% restante. Esta inmobiliaria vasca, de hecho, actuará como delivery partner manager, supervisando el diseño del proyecto, la concesión de las licencias y su construcción.

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