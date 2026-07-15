El astillero Balenciaga Shipyard celebra la puesta de quilla de su primer buque tras reanudar la actividad

Balenciaga Shipyard celebrará este miércoles el acto de puesta de quilla del primer buque construido desde la reanudación de su actividad, lo que simboliza el comienzo de una nueva etapa para el histórico astillero de Zumaia (Gipuzkoa) tras su incorporación a Safeen Drydocks, empresa integrada en AD Ports Group.

La ceremonia contará con la presencia del consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, Mikel Jauregi; el consejero delegado de Safeen Drydocks, Nelson MacKie, y el director de Balenciaga Shipyard, Santiago Bardal, junto a representantes institucionales, empresas proveedoras y trabajadores del astillero.

Durante la jornada también está previsto un recorrido por las instalaciones para conocer el estado de los trabajos de construcción de los primeros buques de esta nueva etapa industrial.

La puesta de quilla constituye uno de los momentos más relevantes en la construcción naval, ya que marca oficialmente el inicio del ensamblaje del casco del buque y simboliza el avance de un proyecto que supone la recuperación de la actividad productiva en uno de los astilleros con mayor tradición de la industria naval vasca.

Con este acto, Balenciaga Shipyard consolida su relanzamiento tras su integración en Safeen Drydocks, con el objetivo de recuperar capacidad industrial y reforzar su posición en el sector de la construcción naval bajo el respaldo del grupo emiratí AD Ports.