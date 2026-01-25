Dos iconos, un legado común: la colaboración que une a Manolo Blahnik y Balenciaga

A la altura de un encuentro histórico entre dos gigantes de la moda, la primera colaboración entre Balenciaga y Manolo Blahnik ha encendido el universo del calzado de lujo esta temporada. Presentada como parte de la colección otoño–invierno 2026 de Balenciaga bajo la dirección creativa de Pierpaolo Piccioli, esta alianza inesperada pone sobre la pasarela un trío de zapatos que resume el diálogo entre tradición artesanal y visión contemporánea.

Lo que podría haber sido una simple cápsula más se convierte en un acto simbólico: Balenciaga, la casa fundada por el español Cristóbal Balenciaga y reconocida por sus formas revolucionarias, se alía con Manolo Blahnik, el maestro español del zapato, icono indiscutible del tacón elegante y sofisticado. Ambos comparten raíces mediterráneas y un respeto profundo por la artesanía y el diseño, una sintonía que Piccioli describe como “un intercambio moldeado por valores compartidos y admiración por la tradición de la alta costura”.

La cápsula está compuesta por tres estilos de calzado ejecutados en satén de seda, presentados en una paleta que respira lujo clásico con el sello contemporáneo de Balenciaga: un mule de tacón bajo y dos slingbacks (tiras cruzadas sobre el talón) con alturas de 105 mm y 50 mm. Cada modelo exhibe delicados adornos de cristal sobre una pala de corte bajo, una firma de Blahnik que evoca tanto su propio archivo como un guiño a los bijoux de los años 60 presentes en diseños históricos de Cristóbal Balenciaga.

Este detalle de pedrería no es casual: la cristalización en el calzado es una materia prima recurrente en el repertorio de Blahnik, quien ha sabido convertir esa técnica en un símbolo de lujo apasionado y femenino a lo largo de décadas. Por su parte, Balenciaga (conocido por su lenguaje estructural y sus reinterpretaciones audaces de las siluetas) aporta el rigor de una casa con casi un siglo de legado en moldes que desafían la forma tradicional.

En palabras del propio Blahnik: “Don Cristóbal Balenciaga es, para mí, el diseñador definitivo. He adorado su trabajo tanto como puedo recordar. Siempre he sentido una profunda conexión con su cultura y sensibilidad españolas”. Esta declaración no solo celebra la colaboración, sino que reafirma la pasión compartida por una elegancia que trasciende modas pasajeras.

En el contexto de una moda que busca equilibrio entre comodidad, estética y legado, esta colaboración es mucho más que una cápsula: es un momento definitorio que abre nuevas posibilidades para el diseño de calzado de lujo en 2026.