Aumenta la preocupación de los europeos por la situación económica y el empleo

El aumento de los precios y el elevado coste de la vida son las principales preocupaciones de los europeos y los asuntos que desean que aborde el Parlamento Europeo, según el último informe del Eurobarómetro publicado hoy. Un 41% de los consultados (igual que en mayo de 2025) citaron a estos asuntos como la principal prioridad, seguida de la economía y la creación de empleo (35%).

La preocupación por este último asunto ha subido en cinco puntos respecto a la encuesta publicada en mayo de 2025. La mayoría de los consultados espera que su nivel de vida se mantenga estable durante los próximos cinco años, pero una proporción considerable (28%) creen que su nivel de vida bajará, especialmente en los países donde la incertidumbre económica es más aguda.

De este modo, la expectativa de un descenso de su nivel de vida es mayor entre los ciudadanos franceses (45%), belgas y eslovacos (ambos 40%). A nivel europeo, los ciudadanos esperan que la UE se centre en fortalecer su posición en el mundo, especialmente en defensa y seguridad (40%, un aumento de 3 puntos porcentuales en comparación con la última encuesta).

Los siguientes asuntos que más preocupan a los europeos son la defensa y seguridad europeas (34%), la salud pública (32%), la pobreza y la exclusión social (28%), el medio ambiente y el cambio climático (26%), las migraciones y el asilo (24%) y la democracia y el imperio de la ley (23%).

En lo que se refiere a los valores fundamentales que más importan a los ciudadanos, la paz se perfila como el valor que más desean que el Parlamento Europeo defienda (52%), lo que refleja el clima geopolítico actual. La democracia (35%), la libertad de expresión (23%), los derechos humanos (22%) y el Estado de derecho (21%) siguen siendo expectativas centrales.

Imagen de la UE

Las actitudes hacia la UE y sus instituciones se mantienen positivas a pesar de ligeros descensos desde mayo de 2025. Una mayoría relativa tiene una imagen favorable de la UE (49%, -3 puntos porcentuales), mientras que solo el 17% la tiene negativa. El 38% (-3 puntos porcentuales) tiene una imagen positiva del Parlamento Europeo, frente a solo el 20% negativa. Una mayoría sólida y creciente de ciudadanos considera positiva la pertenencia de su país a la UE (62%), lo que supone un aumento de dos puntos porcentuales desde la última vez que se planteó la pregunta en febrero/marzo de 2024.

La turbulencia geopolítica está teniendo un gran impacto en la percepción de los europeos. La mayoría (52 %) se muestra pesimista sobre el futuro del mundo, el 39 % sobre el futuro de la UE y el 41 % sobre el futuro de su país. El panorama parece más prometedor a nivel individual, ya que más de tres cuartas partes de los europeos (76 %) se muestran optimistas sobre su propio futuro y el de su familia.

Los desafíos son numerosos, como confirman los resultados de la encuesta. La preocupación por la seguridad es alta en todos los temas analizados, con las siguientes preocupaciones encabezando la lista: conflictos cerca de la UE (72%), terrorismo (67%), ciberataques procedentes de países no pertenecientes a la UE (66%), desastres naturales agravados por el cambio climático (66%) y flujos migratorios descontrolados (65%).

Además, los riesgos relacionados con la comunicación, como la desinformación (69%), la incitación al odio (68%), el contenido falso generado por inteligencia artificial (68%), la protección de datos insuficiente (68%) y las amenazas a la libertad de expresión (67%), también son motivos de preocupación generalizados.

Papel protector de la UE

En este contexto de numerosos desafíos, los ciudadanos de la UE desean que la Unión Europea intensifique su labor. El 66% de los ciudadanos desea que la UE participe en su protección, lo que subraya el papel protector de la UE en el contexto político actual. Los ciudadanos también consideran que la unidad es crucial: el 89% de los encuestados afirma que los Estados miembros de la UE deberían estar más unidos y el 73% coincide en que la Unión Europea necesita mayores recursos para afrontar los desafíos globales actuales. Para fortalecer su posición en el mundo, la UE debería centrarse principalmente en defensa y seguridad (40%), competitividad, economía e industria (32%) e independencia energética (29%), según los ciudadanos.

Los resultados del Eurobarómetro corresponden a la encuesta realizada en otoño del año pasado, en la que han participado más de 26.000 personas de todos los países de la UE.