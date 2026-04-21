Australia busca empresas con amplia experiencia para la construcción de su red ferroviaria de alta velocidad

El gobierno australiano ha sacado a licitación, a través de la High Speed Rail Authority, el diseño y la construcción de la futura red ferroviaria de alta velocidad que unirá distintas ciudades de la costa este del país, según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional.

Actualmente, el país no cuenta con una red ferroviaria de este tipo y el único proyecto que se está desarrollando es el de una línea que une Sydney con la localidad de Newcastle, aunque los trabajos de ejecución aún no han comenzado. La futura red conectaría Brisbane, Sidney, Canberra, Melbourne y las comunidades regionales de la costa este australiana.

El plazo de recepción de ofertas está abierto hasta el próximo 17 de junio. En la documentación se indica que las empresas interesadas deberán de combinar el conocimiento para la ejecución de grandes infraestructuras en Australia junto a la experiencia internacional de las compañías que desarrollan y operan con éxito redes ferroviarias de alta velocidad.

Experiencia en grandes proyectos

Los requisitos que tendrán que cumplir las empresas que quieran optar a ganar esta licitación incluyen demostrar experiencia en el diseño y ejecución de un proyecto importante de túneles ferroviarios o de carreteras, con un presupuesto superior a los 1.500 millones de euros en los últimos cinco años. Además, deberá acreditar experiencia en el diseño y ejecución de un proyecto de estación de metro en los últimos cinco años.

Entre los criterios que se tendrán en cuenta para seleccionar la mejor oferta se encuentran la experiencia y capacidad corporativa (40% del total), el enfoque y metodología de ejecución del proyecto (30%), la experiencia y conocimientos del personal (20%) y la gestión de las relaciones con el personal gubernamental (10%).