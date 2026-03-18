Australia licita el sistema de automatización de edificios de un gran centro de investigación en Melbourne

La Organización Nuclear Australiana de Ciencia y Tecnología (ANSTO) ha sacado a licitación pública la actualización del sistema de automatización de edificios del gran centro de investigación atómica Synchrotron, ubicado en la ciudad de Melbourne, según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional.

El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 21 de abril y la adjudicación del contrato está prevista a lo largo del mes de junio. La contratación está abierta a todo tipo de empresas, aunque tendrán prioridad las pymes australianas.

Entre los criterios de evaluación de las ofertas previstos está el precio, el cumplimiento de las especificaciones técnicas, la capacidad demostrada para cumplir los requisitos exigidos, la experiencia previa en contratos similares y contar con personal cualificado y con experiencia.