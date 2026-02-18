La banca de inversiones de EEUU destaca el plan para los aeropuertos de España: "un avance positivo"

Un panel muestra información de las llegadas al aeropuerto de Adolfo Suarez en Barajas, Madrid. EFE/ Fernando Villar

El banco de inversiones estadounidense Jefferies Group ha apoyado el plan de inversiones de casi 13.000 millones de euros en los aeropuertos españoles, por considerar que se trata de "un avance positivo" que derivará en una reacción positiva del mercado.

"Debería hacer que las expectativas se inclinen hacia una valoración real positiva", han sostenido los analistas, amparándose en que el operador aeroportuario de España ha elevado su propuesta al extremo superior de las expectativas.

Se han referido así a que el coste medio ponderado de capital antes de impuestos se sitúa en el 9%, mientras el rango oscilaba entre el 7 y el 9%.

Asimismo, las expectativas de tráfico aéreo se situaron en un "conservador" 1,3% de cara a los próximos cinco años, hasta rozar los 1.700 millones de pasajeros, a pesar de que el consenso apunta hacia una subida del 2,1%.

Finalmente, en lo que atañe al crecimiento de los gastos operativos, el planteamiento sobre el período 2027-2031 lo estipula en el 3,8%, superando así la previsión generalizada de que el alza no superará el 2,5%.