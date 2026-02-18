Inversiones en los aeropuertos españoles por casi 13.000 millones de euros hasta 2031

Una inversión de 12.888 millones de euros en los aeropuertos españoles hasta 2031 y una subida media de las tasas aeroportuarias de 0,43 euros por pasajero. Es lo que ha aprobado el consejo de administración de Aena, la entidad que gestiona la práctica totalidad de los aeródromos españoles, con el objetivo de blindar la seguridad y capacidad de estas infraestructuras para gestionar una previsión de 1.690 millones de pasajeros en los próximos cinco años.

Este plan ya ha sido remitido a Aviación Civil y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y su aprobación final corresponde al gobierno de España.

La propuesta de Aena, según ha explicado su presidente y consejero delegado, Maurici Lucena, muestra el "firme compromiso" del organismo con el desarrollo de los aeropuertos para dar una respuesta adecuada tanto a los pasajeros como a las aerolíneas. Se trata, por tanto, de que los aeropuertos "nunca supongan un obstáculo para la movilidad y el progreso".

Así pues, los aeropuertos seguirán operativos durante el desarrollo de las obras, concebidas para "seguir avanzando" en términos de sostenibilidad, comodidad, capacidad y seguridad.

En cuanto a la subida de las tasas, desde Aena subrayan que el incremento planteado permitirá mantener las tarifas "en niveles muy competitivos" y lograr que la compañía "siga siendo altamente eficiente". El alza de 0,43 euros se ajustará en función del tamaño de cada aeropuerto, de modo que la cuantía será menor en los aeródromos medianos y pequeños, pero también más elevada en el caso de las infraestructuras más grandes.