La banca suiza anticipa “posibles riesgos de suministro” de gas en Europa

El banco suizo Julius Baer alerta de que el mercado europeo del gas natural "experimenta un pronunciado repunte de precios" y, ante esta circunstancia, anticipa "posibles riesgos de suministro” especialmente en el noroeste de Europa.

En concreto, un informe elaborado por su director de Investigación Económica y Next Generation, Norbert Rücker, muestra "preocupación" por esta situación, si bien da por hecho que las reservas existentes en el resto del continente podrían cubrir las necesidades de Francia o Alemania.

Y es que, como señala, los niveles de almacenamiento están por debajo de lo habitual en esta época. Con todo, considera positivo que el déficit existente "no se ha reducido significativamente desde el inicio de la temporada de calefacción", aunque pone el foco en lo "impredecible" del clima como factor a tener en cuenta.

Al hilo de ello, apunta que la intensidad del repunte de precios de los últimos días hace prever "una oleada" de beneficios en el mercado de futuros, sobre todo porque el panorama se mantuvo "excepcionalmente bajista" anteriormente.

Por el momento, el banco de inversiones suizo mantiene una "visión cautelosa", mientras da por hecho que los precios volverán a caer por debajo de los 30 euros a corto plazo tras subir por encima de los 40.