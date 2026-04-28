El Banco de Japón mantiene sus tipos sin cambios, en línea con las previsiones del BCE y la Fed

El Consejo de Política Monetaria del Banco de Japón ha decidido mantener sin cambios el tipo de interés de referencia; en línea con la decisión que se aguarda del BCE y de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Así, en el caso del país asiático, los tipos se mantienen en torno al 0,75%, si bien las previsiones de crecimiento se han revisado a la baja y las de inflación experimentan un repunte como consecuencia del impacto del conflicto en Oriente Próximo.

Con todo, en la entidad financiera nipona se ha observado una importante división, puesto que tres de los nueve miembros del consejo votaron a favor de subir la tasa de referencia al entorno del 1%.

En cuanto a sus predicciones, a la espera de que se resuelva el conflicto en Irán, apunta a que la economía se desacelerará este año y que crecerá la mitad de lo previsto, únicamente un 0,5%. Los precios, por su parte, escalarán un 2,8%, frente al 1,9% previsto anteriormente.

De igual modo, de cara a la segunda reunión del BCE y la Fed tras el inicio de la guerra, la mayoría de los analistas prevé que ambos bancos centrales mantengan por el momento los tipos de interés.

La Fed optó por continuar con los tipos en el rango objetivo del 3,50% al 3,75% el pasado mes de marzo y, en la que será la última reunión con Jerome Powell al frente del instituto emisor, mañana, los mercados no esperan cambios por ahora en la política monetaria.

Tampoco se aguardan de la institución liderada por Christine Lagarde, que se reúne este jueves, y que ya mantuvo los tipos en torno al 2,15% en su anterior reunión entre alertas sobre el incremento de la inflación en la zona euro a causa de la presión de los precios energéticos.

Visión general

"La visión general es de cautela sobre la inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos, ya que los factores que impulsan la inflación desde la pandemia son más estructurales de lo que anticipa el mercado", ha explicado el director de Estrategias de Mercados de Capitales de Tikehau Capital, Raphaël Thuin.

Por su parte, el gestor de Carteras de Renta Fija en Mediolanum, Niall Scanlon, ha señalado también que el BCE todavía no cuenta con los suficientes datos como para tomar la decisión de subir los tipos y ha remarcado que la incertidumbre caracteriza el futuro cercano sobre el que el BCE tendrá que aplicar su política monetaria.

Igualmente, el economista jefe de Bank of America para Europa, Rubén Segura-Cayuela, ha repetido que augura "pocos cambios en las perspectivas" y da por hecho que el BCE mantendrá "un sesgo implícito a la subida, dado que las previsiones de marzo incluían casi dos subidas a partir de junio".