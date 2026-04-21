Kevin Warsh asegura que mantendrá la independencia de la Fed frente a la presión de Trump

Kevin Warsh, candidato a presidir la Reserva Federal estadounidense en sustitución de Jerome Powell, se comprometió hoy en una comparecencia ante el comité bancario del Senado que la independencia de este organismo es "primordial" y la mantendrá frente a las presiones que puedan llegar desde el gobierno de Donald Trump. El presidente norteamericano se ha manifestado en múltiples ocasiones a favor de que la Reserva Federal recorte los tipos de interés para estimular a la economía y hoy mismo lo ha recordado, antes de iniciarse la comparecencia de Warsh en el Senado.

En su intervención, Warsh tuvo que enfrentarse a un duro interrogatorio por parte de varios senadores demócratas, que cuestionaron su independencia frente a la administración Trump y también arrojaron sombras sobre los activos financieros de los que deberá desprenderse Warsh para poder acceder al puesto.

Warsh insistió en que Trump nunca le ha pedido que se comprometa sobre una política de tipos de interés concreta en sus conversaciones y, además, aclaró que "jamás aceptaría hacerlo". En todo caso, el candidato se mostró más preocupado por los peligros de la inflación que por los recortes de tipos y recordó que la Fed cometió un error "fatal" en 2020 cuando permitió que la inflación se afianzara.

La senadora demócrata Elizabeth Warren fue especialmente incisiva al expresar su temor de que Warsh sea simplemente un "títere" de Donald Trump y recordó los ataques vertidos por el presidente estadounidense contra el actual presidente de la Fed, Jerome Powell. Warsh replicó que no cree que la independencia de la política monetaria se vea amenazada cuando los funcionarios electos -en referencia a Trump- expresan sus opiniones sobre las tasas de interé, ya quee "la independencia depende de la Reserva Federal".

Warren también conminó a Warsh a afirmar que Trump perdió las elecciones en 2020, pero el candidato a presidir la Fed se mantuvo al margen de esa polémica y se limitó a señalar que la Reserva Federal intenta mantenerse al margen de la política y que "este organismo certificó esa elección hace muchos años".

Cartera de inversiones de Warsh

Otro de los asuntos más controvertidos de la comparecencia de Warsh fueron las explicaciones sobre los activos financieros con los que cuenta y que están valorados en más de 100 millones de dólares. El candidato deberá desprenderse de algunos activos controvertidos para acceder a la presidencia de la Fed, pero algunos de ellos, como las inversiones en el Jueggernaut Fund, cuentan con acuerdos de confidencialidad que no obligan a Warsh a revelar sus detalles.

Warsh confirmó que venderá sus activos si es confirmado para el puesto e incluso lo hará antes de tomar posesión del cargo. Warren le preguntó si entre esas inversiones hay empresas vinculadas a Trump o su familia o si existen compañías creadas por Jeffrey Epstein, pero Warsh no quiso entrar en detalles y simplemente insistió en que los activos controvertidos serán vendidos si accede a la presidencia de la Fed.

Inflación y empleo

Warsh explicó que la Fed tiene dos funciones primordiales: mantener la inflación bajo control y apoyar el máximo nivel de empleo en la economía estadounidense. En este sentido indicó que el desarrollo de la inteligencia artificial puede transformar esas dos tareas y apuntó que las mejoras en la productividad derivadas de la IA podrían permitir un mayor crecimiento sin aumentar la inflación, al mismo tiempo que traerían cambios en el mercado laboral. Por ello, aseguró que la Reserva Federal debe de cambiar sus modelos de análisis.