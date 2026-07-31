Barcelona se prepara para recibir al nuevo gigante del lujo marítimo

El puerto de Barcelona se convertirá mañana en el epicentro de la industria naval y turística con la llegada del Explora III, la nueva joya de ultralujo de Explora Journeys, que recalará en la ciudad condal tras culminar en Génova su itinerario exclusivo de presentaciones de la mano del tenista Jannik Sinner.

Está previsto que el lunes parta hacia Lisboa, en un periplo de siete noches, al que después le seguirán otros por el norte de Europa, los fiordos noruegos, el mar Báltico e Islandia y Groenlandia, antes de cruzar el Atlántico para arribar en destinos como Canadá y Nueva Inglaterra. El año próximo, la ruta del crucero de megalujo de MSC alcanzará también Alaska.

El Explora III presenta su temporada inaugural en Alaska | Explora Journeys

La incorporación del Explora III sitúa al grupo en el ecuador exacto de su proyecto de expansión. Mientras los barcos Explora I y Explora II ya operan internacionalmente y el tercero inicia ahora su andadura, los tres buques restantes aceleran sus fases de construcción en Sestri Ponente (Génova), en el astillero italiano Fincantieri.

Serán barcos de nueva generación que incorporarán tecnologías medioambientales cada vez más avanzadas, contribuyendo al compromiso global de MSC de reducir el impacto ambiental de sus operaciones marítimas y avanzar hacia las cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050.

Cinco piscinas, siete restaurantes

En cuanto sus interiores, el Explora III dispone de 463 suites, incluida una segunda owner's residence diseñada por Patricia Urquiola, así como cinco piscinas climatizadas, siete restaurantes y doce bares.

Una de las suites del Explora III | Explora Journeys

Además, destaca por ofrecer una de las ratios de espacio por huésped más elevadas del sector (19,5 metros) y una atención personalizada que roza la proporción de un anfitrión por pasajero.

Según la compañía, el que es el barco más espacioso de la flota incorpora nuevas áreas públicas, una propuesta gastronómica y de bienestar ampliada y un nivel aún mayor de privacidad y confort.