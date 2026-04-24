Un nuevo crucero de lujo se estrena a final de año con la travesía Barcelona-Miami

Terraza de una suite de uno de los barcos de Seven Seas

La compañía de cruceros Regent Seven Seas ha confirmado que Barcelona será la sede del debut mundial de su nuevo buque, el Seven Seas Prestige -primer barco de su nueva clase en diez años-, que partirá del puerto catalán el 13 de diciembre de 2026 para realizar una travesía de 14 días hasta Miami.

Este lanzamiento supone el punto de partida de un plan estratégico de expansión que contempla la incorporación de tres buques adicionales de la clase Prestige hasta 2036, tras el contrato firmado con el astillero italiano Fincantieri.

El Seven Seas Prestige presenta un registro de 77.000 toneladas y 257 metros de eslora, con una configuración diseñada para maximizar el espacio por pasajero. A pesar de que el volumen del buque es un 40% superior al de sus predecesores, la capacidad se limita a 822 huéspedes repartidos en 411 suites, lo que permite un ratio de servicio cercano a un tripulante por cada pasajero.

En su oferta destaca la Skyview Regent Suite, una estancia de 817 metros cuadrados con balcón envolvente y servicios exclusivos, cuyo precio se sitúa a partir de los 21.500 euros por noche. La propuesta comercial para la temporada inaugural incluye un catálogo de 13 cruceros entre Europa y el Caribe con tarifas que parten de los 7.250 euros por persona.

Itinerarios de hasta 15 noches

La programación abarca itinerarios de hasta 15 noches, incluyendo el primer cruce del Canal de Panamá del buque y estancias nocturnas en ciudades como Londres, Lisboa y Burdeos.

Según los datos facilitados por la compañía, el barco contará con 11 espacios gastronómicos, entre los que destaca la novedad del restaurante Azure, de inspiración mediterránea, que se suma a conceptos ya establecidos de la firma en el segmento del lujo.

El director general de StarClass Cruceros, Juan Rodero, ha señalado que la apuesta por Barcelona y la hoja de ruta establecida hasta 2036 representan un hito para el sector de los cruceros de lujo en España.

El plan de crecimiento de Norwegian Cruise Line Holdings para la flota de Regent asegura la entrega del segundo buque de esta clase en 2030, el tercero en 2033 y el cuarto en 2036, con el objetivo de satisfacer la demanda creciente en este segmento del mercado turístico de alto nivel.