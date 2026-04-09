Baréin saca a licitación un contrato de consultoría para diseñar nuevos viales

El Ministerio de Obras Públicas de Baréin ha sacado a licitación un contrato de servicios de consultoría para el diseño de nuevas vías de comunicación internas, además de la mejora de otras vías existentes y otros servicios, según el anuncio de contratación al que ha tenido acceso La Región Internacional.

El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el próximo 30 de abril y los documentos para participar en la misma pueden obtenerse en el siguiente link: https://etendering.tenderboard.gov.bh. Las ofertas se abrirán el próximo 11 de mayo.

Aparte de las tareas ya señaladas, la consultora que resulte contratada también realizará el diseño de aparcamientos en los nuevos viales, del alumbrado público y la coordinación de los servicios públicos, así como las fases de licitación de las obras a ejecutar. El contrato tendrá una duración de 24 meses.