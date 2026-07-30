BBVA gana más de 6.000 millones de euros en el primer semestre, un 11% más

Con un beneficio neto atribuido récord de 6.051 millones de euros en el primer semestre del año, superando en más de un 11% el mismo período del año anterior, BBVA se afianza como el segundo banco de España.

"Hemos alcanzado unos resultados sobresalientes", se ha felicitado su consejero delegado, Onur Genç, tras reivindicar que BBVA es actualmente "el banco con mayor crecimiento de Europa" debido al incremento que ha registrado su cartera de préstamos desde 2020: más de un 60%, según sus datos.

Junto con esa cifra, los ingresos totales de BBVA mejoraron un 17,3% en la primera mitad de este año, hasta alcanzar los 21.159 millones de euros. Dentro de esa cuantía, los ingresos por intereses netos se alzaron un 20,3% interanual, con una dinámica positiva en todas las áreas de negocio, y especialmente en Turquía, México y América del Sur; mientras las comisiones netas crecieron un 14% impulsadas por los medios de pago, la gestión de activos y la mayor contribución del negocio de banca mayorista.

También el resultado de sus operaciones financieras ha dado un salto, calculado en un 4,6% al rozar los 1.500 millones de euros gracias a una evolución positiva de todas las áreas de negocio. Por su parte, el margen neto del grupo se ubicó en los 13.159 millones de euros, lo que implica un alza del 17% con respecto al primer semestre de 2025; mientras la rentabilidad escala 1,8 puntos para cerrar el semestre en un 22,2%.

En este contexto, la entidad financiera ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones con un importe máximo de 2.000 millones de euros; una iniciativa de autocompra de sus títulos para su posterior amortización, lo que deriva en una subida de valor de los existentes.

Mercados de BBVA

Por área geográfica, México sigue siendo el mercado con mayor contribución a los resultados de BBVA, al superar ligeramente el 44%. Precisamente los beneficios cosechados en el país azteca han mejorado casi un 16%, mientras la inversión crediticia ha crecido casi un 10%.

En el caso de España, de donde proviene aproximadamente un tercio de las ganancias totales del grupo, el beneficio solo aumentó un 2,3%. En el país europeo, la cartera de créditos aumentó un 7,4% tomando como referencia la primera mitad de 2025.

La otra gran pata de BBVA, Turquía, representó prácticamente el 8% del beneficio tras aumentar más de un 29%. El resto de Latinoamérica también experimentó un notable ascenso, con un alza del 33,6%, si bien únicamente supone un 7,5% del resultado de la entidad.

Detalle de activos

En cuanto a los activos del banco, el balance a 30 de junio devuelve una valoración de 965.426 millones de euros, un 12,3% más que al cierre del pasado año.

De esa cifra, los préstamos y anticipos a la clientela —excluyendo entidades de crédito— fueron de 509.424 millones de euros, un 10,6% más que a 31 de diciembre de 2025. Dentro de este indicador, el volumen de los créditos a empresas creció un 13% a nivel grupo, mientras que los préstamos a particulares registraron un incremento del 7%, con el hipotecario como el que menor crecimiento se ha anotado (+3,8%), hasta los 103.367 millones de euros.

Fuera de balance, BBVA gestionaba 243.803 millones de euros de recursos de clientes, un 8,7% más que a la conclusión del año. Por un lado, contabilizaba bajo gestión 198.947 millones de euros en fondos y sociedades de inversión y carteras gestionadas (un 8,6% más), así como 36.354 millones de euros en fondos de pensiones (un 6% más). El resto de recursos de clientes fuera de balance era de 8.502 millones, una cifra superior en un 23,6% a la cosechada en la última jornada de 2025.

De la misma forma, registraba pasivos por valor de 901.635 millones de euros, con 532.981 millones de euros en depósitos de clientes, un 6,1% más que a cierre de año. Además, tenía contabilizados 15.976 millones de euros en préstamos de dudoso recobro.