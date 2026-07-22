Banco Santander gana 9.000 millones de euros hasta junio, un 31% más

En la primera mitad de este año, Banco Santander ha obtenido un beneficio neto de 8.973 millones de euros, casi un tercio más que en el mismo período de 2025, en parte gracias a la plusvalía de 1.895 millones lograda con la venta de su filial en Polonia. Sin tener en cuenta esos ingresos ni el impacto de 250 millones correspondientes a los costes de reestructuración por la compra de TSB en Reino Unido, las ganancias bajarían hasta los 7.328 millones de euros y, así, la mejora de resultados sería de un 14,9%.

Los ingresos totales del mayor banco de España en el primer semestre mejoraron un 6,4%, mientras los ingresos por intereses netos crecieron un 7,1% y las comisiones netas se elevaron a un ritmo del 8%. En el lado opuesto, los gastos de personal subieron un 2,9% a pesar de que el número de trabajadores cayó en 8.400 personas, lo que implica que la plantilla actual roza los 185.300 empleados. También las oficinas siguen desapareciendo, pues llega a junio con 826 locales menos y se queda a las puertas de los 6.500.

España, principal negocio

Por segmentos, la rama de gestión patrimonial y de seguros fue la que totalizó unas ganancias más amplias (19,5%), por delante de la banca corporativa y de inversión (16%) y de la minorista (12,9%), aunque esta última es la que aporta más volumen: un beneficio neto atribuido de 4.124 millones de euros tras unos ingresos de 17.135 millones. Por su parte, Openbank muestra cifras en rojo: una caída del beneficio por encima del 20%, de 827 millones de euros.

Por área geográfica, el negocio de Santander en España es el que reportó mayores beneficios al grupo, con más de 2.500 millones de euros que suponen un 12,2% más, donde el margen de intereses fue de 3.860 millones (+7,7%), mientras que las comisiones netas fueron de 1.588 millones de euros (+5,7%).

Respecto al resto de las principales geografías donde opera el banco, obtuvo un beneficio de 989 millones en Estados Unidos, un 17,9% más; mientras en Brasil mejoró un 9,7% hasta los 1.093 millones de euros y en México, con 897 millones, subió un 13%. Por su parte, en Reino Unido, teniendo en cuenta la compra de TSB, la cifra alcanza los 725 millones de euros, un 29,5% más.

"Nuestra diversificación de negocios, geográfica y de balance, junto con un equipo que ha demostrado una ejecución disciplinada y una gestión prudente del riesgo, siguen siendo nuestras fortalezas en un entorno de mayor incertidumbre geopolítica. Estamos convencidos de que nuestra estrategia seguirá impulsando un crecimiento rentable y una creación de valor sostenible, y reiteramos todos nuestros objetivos para 2026 y a medio plazo", ha subrayado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín.

Integración de Webster

Con la vista puesta en lo que queda de ejercicio, Santander prevé completar la adquisición de la entidad estadounidense Webster Financial. Por el momento, ya cuenta con el visto bueno de la Oficina del Controlador de la Moneda y acaba de recibir la autorización del Banco Central Europeo, pero todavía queda pendiente que se pronuncie la Reserva Federal de Estados Unidos.

"En el momento que nos den la autorización, vamos a empezar con el proceso de integración muy rápido", ha avanzado el consejero delegado de Banco Santander, Héctor Grisi, sobre una operación acordada el pasado mes de mayo y que supondrá un desembolso de 10.700 millones de euros, así como un retorno del 15%.

Precisamente, Webster Financial Corporation, la matriz de Webster Bank, ha hecho públicos hoy sus resultados semestrales, en los que registra un retroceso del 0,9% a la vista de un beneficio neto atribuido de unos 219 millones de euros.