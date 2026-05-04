El BCE y el Banco de Inglaterra apuntan a subidas de tipos el próximo mes de junio

El Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra parecen inclinados a apostar por una elevación de los tipos de interés en las próximas reuniones de sus comités directivos previstas para el próximo mes de junio, según concluyen sendos análisis del banco de inversión suizo Julius Baer.

El estudio firmado por David Kohl, economista jefe de la entidad, señala que el previsible aumento de la inflación debido a la subida de precios de la energía presiona al BCE para aumentar los tipos de interés y prevé que este incremento puede ser de 25 puntos básicos y llegar ya en la reunión prevista para el próximo mes de junio. Posteriormente, vendría una fase de tasas estables.

"El BCE sigue sin comprometerse con una trayectoria específica para los tipos de interés, manteniendo su enfoque basado en datos" indica el analista en referencia a la decisión de la semana pasada del BCE de mantener el tipo de interés de referencia en un 2%. Sin embargo, Kohl apunta que el hecho de que el BCE manifestase su disposición a contrarrestar los riesgos del alza de la inflación suponen una fuerte señal de que la entidad "se ha presionado considerablemente" para actuar en su próxima reunión.

Aun en el caso de que las tensiones en Oriente Próximo disminuyan y se disipen las perturbaciones comerciales en Ormuz, las previsiones apuntan a que el impulso inflacionario en la Unión Europea se mantendrá "y podría extenderse aún más cuando se activen las medidas de ayuda". Además, si el conflicto se intensifica, un nuevo repunte en los precios de la energía impulsaría la inflación muy por encima del 3% actual y obligaría al BCE a subir los tipos.

En todo caso, Kohl apunta que la probable subida de tipos en junio sería más que nada una "medida simbólica", ya que el cambio en la política monetaria del BCE será de una postura ligeramente expansiva a una cercana a la neutralidad, pero que aún está lejos de ser restrictiva. "No prevemos cambios en los tipos posteriormente", concluye.

Posible subida en Inglaterra

Por su parte, el economista de Julius Baer David A. Meier firma otro informe sobre la política monetaria del Banco de Inglaterra, en el que también se pronostica que la entidad también podría apostar por una subida de tipos en junio si los precios de petróleo se mantienen elevados. En su reunión de la semana pasada, la entidad decidió mantener el tipo de referencia en el 3,75%, aunque varios miembros del comité del Banco de Inglaterra apuntaron que los precios persistentemente altos de la energía y los posibles efectos de segunda ronda requerirían tasas más altas.

Maier señala en su informe que las perspectivas sobre la evolución de las tasas dependerán en gran medida de la duración del conflicto en Oriente Próximo, pero ahora prevé una mayor probabilidad de subidas, especialmente si los precios del petróleo se mantienen por encima de los 100 dólares por barril a lo largo del mes de mayo. "Prevemos una subida preventiva en la reunión de junio y también posponemos nuestra previsión para un próximo recorte de la tasa de interés al primer trimestre de 2027".

En lo que se refiere a la evolución de la cotización de la libra esterlina, el informe indica que hasta ahora se ha visto respaldada por el giro más restrictivo del Banco de Inglaterra y su menor sensibilidad a los precios del petróleo, en comparación con otras monedas europeas. "No obstante, observamos riesgos a la baja derivados de una posible desinflación de las expectativas del mercado y de la incertidumbre política en torno a las elecciones locales del 7 de mayo", concluye el estudio.