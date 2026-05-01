Prudencia entre los bancos centrales ante el escenario de incertidumbre en Oriente Próximo

El escenario de incertidumbre geopolítica que sigue presente en Oriente Próximo -pese a la tregua en el conflicto bélico entre EEUU, Irán e Israel- ha llevado a la mayoría de los bancos centrales de las economías más desarrolladas del mundo a mantener la prudencia y no tocar los tipos de interés o solo hacer algún ligero retoque.

De esta forma, tanto la Reserva Federal de EEUU, como el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el de China han anunciado durante la última semana el mantenimiento de los tipos vigentes en cada territorio, aunque la situación económica no es ni mucho menos idéntica en todos ellos.

Los únicos grandes países que han anunciado ligeras variaciones en los tipos durante los últimos días son Rusia, con descenso de medio punto hasta el 14,5% y Brasil, que recortó un cuarto de punto para situarse en esa misma tasa, 14,5%. En Australia los tipos se mantienen en el 4,1%, tras una subida de un cuarto de punto en marzo.

En Estados Unidos e Inglaterra el tipo principal se encuentra a un nivel muy similar (3,5-3,75% en Estados Unidos y 3,75% en Inglaterra), mientras que en Europa el BCE mantiene la tasa en el 2%, China la sitúa en el 3% y Japón la mantiene en el 0,75%.

Resolución de la crisis en el Golfo

La mayoría de los analistas consideran que los tiempos de resolución de la crisis energética que ha provocado el conflicto en del Golfo Pérsico marcará la evolución futura de los tipos, especialmente en Europa que ha sufrido de forma importante el impacto de la subida de los combustibles. En Estados Unidos también marcará la pauta la evolución de la inflación, que ha sufrido un importante repunte el pasado mes de marzo para situarse en un 3,5% interanual.