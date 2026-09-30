BMW invertirá 2.000 millones de euros en Alemania para producir el nuevo Serie 3

Las fábricas de Múnich y Dingolfing y la nueva planta de baterías de Irlbach-Strabkirchen. Son las instalaciones de Alemania en las que BMW Group invertirá alrededor de 2.000 millones de euros para prepararlas de cara a producir la nueva generación del Serie 3, la que será la octava generación de la berlina.

El BMW Serie 3 es uno de los modelos con más historia de la marca. A lo largo de su historia, desde que viera la luz en 1975, se fabricaron cerca de 18 millones de unidades de las que un 80% se realizaron en Alemania.

Según el plan anunciado hoy, la planta de Múnich será la encargada de fabricar el nuevo BMW i3 totalmente eléctrico, basado en la tecnología de la Neue Klasse y dotado con baterías de alto voltaje de sexta generación suministradas desde la nueva instalación de Irlbach-Strabkirchen; mientras en Dingolfing se producirán las versiones del nuevo Serie 3 equipadas con motores de combustión y sistemas híbridos enchufables.

Además, BMW ha apuntado que ambas fábricas dispondrán de sistemas y estructuras de producción adaptados para mantener la competitividad en la fabricación de vehículos prémium destinados a mercados internacionales como China o Estados Unidos.

Red industrial

La red industrial asociada a la producción del nuevo Serie 3 contará además con unos 760 centros de proveedores que suministrarán componentes y materiales a las plantas de Múnich y Dingolfing. Más del 30% de estas localizaciones se encuentran en el país germano, mientras que el 70% restante se hallan en el resto del continente europeo.

BMW mantiene así una estrategia industrial basada en Alemania, donde produce más de un millón de vehículos al año y concentra alrededor del 55% de su plantilla mundial.