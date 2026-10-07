La Bolsa de Tokio ultima una histórica remodelación que amenaza al 40% de los componentes del Topix

Japan Exchange Group, el operador de la Bolsa de Tokio, ha presentado una profunda reestructuración del selectivo Topix, el índice más amplio del mercado nipón, que podría llegar a ver reducido hasta en un 40% el número de sus componentes.

De hecho, de ejecutarse esta remodelación, pasaría de los casi 1.700 valores actuales a menos de mil de cara a julio de 2028. El objetivo trasladado por la operadora es "garantizar la continuidad" del Topix y "mejorar aún más su funcionalidad como índice de inversión, así como su precisión al representar el mercado". Este índice se calcula desde 1969 y sirve como referencia amplia del mercado, toda vez que abarca una amplia gama de acciones japonesas cotizadas, incluyendo el seguimiento de ETF, fondos mutuos y fondos de pensiones.

A este escenario se llega tras una primera reestructuración, acometida entre 2022 y 2025, que ya redujo el número de miembros de esta lista desde los 2.200 hasta 1.669. Ahora, en una segunda fase que culminará en julio de 2028, se llevarán a cabo revisiones periódicas de los problemas en todos los segmentos del mercado, con especial énfasis en la liquidez, y se dejará la cifra en 986 componentes.