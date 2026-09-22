Los inversores internacionales ya controlan más de la mitad de la Bolsa española

Los inversores internacionales consolidan su posición como los mayores propietarios de la Bolsa española y ostentan ya más de la mitad del parqué nacional, marcando un nuevo récord.

Según los últimos informes de BME sobre la propiedad de las acciones españolas, la participación de los inversores internacionales en la Bolsa española se sitúa ya en el 50,4%, lo que supone 1,7 puntos porcentuales más que un año antes y un nuevo máximo histórico, y el doble que en las empresas no cotizadas (24,6%). Hace un poco más de un cuarto de siglo, en el año 2000, el peso de la inversión extranjera en la Bolsa de Madrid era solo del 34,7%.

Entre los inversores internacionales más destacados se encuentran los llamados inversores institucionales. Este grupo incluye sociedades gestoras de fondos de inversión y pensiones, fondos soberanos, aseguradoras, entidades de capital riesgo o private equity, así como bancos de inversión e intermediarios que administran carteras de acciones.

De acuerdo con los datos de FactSet correspondientes al cierre de junio de 2026, el valor total de las acciones del Ibex 35 en manos de fondos privados institucionales pasó de 207.320 millones de euros en marzo de 2025 a 307.634 millones en junio de 2026, lo que supone un incremento del 48,4%.

Por áreas geográficas, Europa se erige como la principal región de procedencia de los fondos privados con participación en el índice español. El valor de sus posiciones aumenta de 100.989 millones de euros en marzo de 2025 a 156.898 millones en junio de 2026 (+55,4%), y su cuota sobre el total pasa del 48,7% al 51%. Norteamérica también registra un crecimiento significativo, desde 97.302 hasta 140.340 millones de euros (+44,2%), aunque su peso relativo se reduce del 46,9% al 45,6%.

"Europa no solo se beneficia de la revalorización de las carteras existentes, sino también de una ampliación más intensa de su base inversora, mientras que la exposición norteamericana permanece más estable en número de fondos", atestigua el informe, en el que se constata el reducido peso de otras áreas en el parqué madrileño: el Pacífico aumenta ligeramente en valor, hasta 6.905 millones, pero su cuota baja al 2,2%; Asia alcanza 3.293 millones y retiene una participación próxima al 1,1%; y la presencia de África, Oriente Medio y Latinoamérica sigue siendo residual.

En cuanto a la clasificación por países, Estados Unidos sigue siendo el principal origen de los fondos privados invertidos en empresas del Ibex 35, con 135.890 millones de euros y el 44,2% del total.

Grandes gestoras

Lo que también ha aumentado es el número de gestoras con más de 500 millones de euros invertidos en la Bolsa de Madrid.

En marzo de 2025 eran un total de 72, pero a cierre de junio se convirtieron en 106; mientras que las presentes en las 35 compañías del índice pasaron de once a quince.

En este apartado, BlackRock mantiene el liderazgo, con 46.560 millones de euros, aunque su cuota baja ligeramente al 15,1% en junio de 2026. The Vanguard Group registra el mayor incremento entre los tres primeros: alcanza 38.295 millones y eleva su peso hasta el 12,4%. Capital Group conserva la tercera posición, con 15.227 millones y un crecimiento del 5,8% desde marzo de 2025, pero reduce su peso relativo al 4,9%.

Participación familiar

Por su parte, la participación de las familias españolas en la propiedad de las acciones cotizadas repuntó en 2025 hasta el 16,7%, nueve décimas más que el año anterior y su mejor registro de los últimos cuatro años, después del mínimo histórico registrado en 2024. No obstante, se mantiene por debajo del máximo del 35,1% alcanzado en 1998.

Según la Encuesta Financiera de las Familias del Banco de España con los datos referidos a 2024, más de uno de cada diez hogares poseía directamente acciones cotizadas. De este modo, el valor mediano de la cartera directa de acciones cotizadas se situaba a finales de 2024 en 10.000 euros, con un descenso en términos reales del 27% desde el máximo alcanzado en 2014.

Por tanto, este avance "representa una mejora significativa" en este colectivo, si bien "todavía no permite hablar de un cambio estructural", según BME. "El impulso de la actividad tras las fuertes caídas causadas por el covid-19 en marzo de 2020 se fue desvaneciendo en los años siguientes en Europa y en España, y ni siquiera las subidas bursátiles de los últimos cuatro años en estos mercados han revertido de manera clara la tendencia a la caída de participación de las familias europeas y españolas en el accionariado de las empresas cotizadas en Bolsa", precisan los autores del informe.

Administraciones públicas

En cuanto al peso de las administraciones públicas, estas mantenían a cierre de 2025 una participación del 4%, una décima menos que el año anterior y la segunda cifra más alta de los últimos 28 años, con un valor aproximado de 45.000 millones de euros. Entre las principales posiciones destaca la participación de SEPI en Indra, del 27,99%, y la del Estado en Telefónica, del 10%.

Los fondos soberanos y públicos de pensiones también mantienen una presencia relevante en el Ibex 35, con Norges Bank Investment Management —la gestora de activos del banco central de Noruega— a la cabeza, con 16.075 millones de euros.

Completan la estructura de propiedad de las acciones españolas cotizadas las empresas no financieras, con un 19,4%; las instituciones de inversión colectiva, seguros y otras entidades financieras no bancarias, con un 5,5%; y los bancos y cajas, con un 4,1%