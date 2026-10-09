Bosnia abre un contrato de 135 millones para construir un gran centro de congresos

Bosnia y Herzegovina ha abierto la contratación de un nuevo centro de congresos, valorado en unos 135 millones de euros, para reforzar la posición de la ciudad sureña de Trebinje como destino de negocios, cultura y grandes acontecimientos.

El concurso, abierto a ofertas internacionales hasta el 20 de noviembre, plantea una actuación integral. El adjudicatario no solo deberá completar el diseño, ejecutar las obras y equipar el edificio, sino que tendrá que ocuparse de las instalaciones, los accesos, el aparcamiento y los espacios exteriores, así como de los sistemas audiovisuales y escénicos, el mobiliario y la puesta en funcionamiento del centro.

Recreación del centro de congresos de Trebinje, en Bosnia | Nekoliko / ARGU

Pero, además, la financiación aparece como uno de los elementos decisivos. El organismo público que promueve el proyecto no busca únicamente una constructora, sino un socio capaz de facilitar también los recursos necesarios para ejecutar la inversión. El precio tendrá el mayor peso en la adjudicación, pero también se valorarán la proporción financiada por el licitador, el tipo de interés y el plazo de devolución, lo que abre la puerta a grandes grupos internacionales y favorece la formación de consorcios entre constructoras, ingenierías y entidades financieras.

El proyecto ocupará una parcela de unas cinco hectáreas y contará con cerca de 38.000 metros cuadrados construidos, ocupados mayoritariamente por un auditorio con capacidad para unas mil personas. Salas para reuniones y exposiciones, zonas de restauración y dependencias preparadas para acoger congresos, conciertos y actividades empresariales completarán el complejo.