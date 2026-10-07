Suecia abre un nuevo contrato de 62 millones de euros para su gran ferrocarril del norte

Suecia ha abierto un nuevo contrato de unos 62 millones de euros para avanzar en la construcción de la gran línea ferroviaria que está desarrollando en el norte del país. Se trata de una actuación que comprende 16 kilómetros de nueva plataforma para el tren y once puentes, y forma parte de un proyecto mucho mayor con el que el país busca reforzar tanto el transporte de pasajeros como la salida de mercancías de una región con un importante peso industrial.

En concreto, la nueva línea tendrá 270 kilómetros y supondrá una inversión estimada de 5.600 millones de euros, con el objetivo de que por ella puedan circular trenes de alta velocidad y que buena parte del trazado pueda estar operativo dentro de diez años. Y es que esta inversión del país escandinavo busca superar las limitaciones actuales de la red ferroviaria en la región norte, toda vez que está más concentrada en un recorrido interior cuando las principales ciudades y una parte importante de la industria se sitúan más cerca de la costa.

Es precisamente dentro de ese programa donde se encuadra el contrato que acaba de salir al mercado. La administración de Transportes sueca busca una empresa que construya 16 kilómetros de plataforma ferroviaria, seis puentes para el ferrocarril y cinco para carreteras, además de otras instalaciones vinculadas a la futura línea, y da de plazo a las constructoras interesadas hasta el 2 de noviembre para presentar su candidatura.

Mientras no se despeja el adjudicatario, las autoridades suecas comienzan a actuar sobre el terreno, con los trabajos preparatorios para despejar unas 800 hectáreas por las que discurrirá la futura vía ferroviaria, cuyo objetivo es proporcionar una alternativa para un movimiento de mercancías más eficaz y un desplazamiento más corto para los pasajeros.