Brasil aprueba una ley de minerales críticos dotada con 1.187 millones de euros para competir con China
Minería
Es el segundo país del mundo con mayores reservas de tierras raras y sus reservas triplican las del tercero, Australia
El Senado de Brasil ha aprobado un proyecto de ley que da forma a su política sobre minerales críticos, que, con una dotación de unos 1.187 millones de euros, persigue erigir al país como principal competidor de China en lo relativo a estas materias primas.
En concreto, el país sudamericano fomentará el minado, el tratamiento, la transformación y la investigación de estos minerales críticos, esenciales para los sectores energético, automovilístico o de defensa, y se tomarán medidas para conformar una cadena productiva integral dentro de Brasil.
Además, se creará un fondo de garantía minera que nutrirán tanto gobierno como empresas. De hecho, las empresas dedicadas a la explotación, extracción, tratamiento y transformación de minerales críticos y estratégicos deberán destinar durante seis años el 0,2% de sus ingresos operativos brutos a este fondo, así como aportar otro 0,3% a investigación y desarrollo.
Según datos de 2025 del Servicio Geológico de Estados Unidos, Brasil es el segundo país del mundo con mayores reservas de tierras raras, con 21 millones de toneladas, solo por detrás de China (44 millones). Está por delante de Australia (6,3 millones), Rusia (3,8 millones), EEUU (1,9 millones) o Groenlandia (1,5 millones).
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