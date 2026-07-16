Las restricciones de China a las tierras raras comprometen casi seis billones de euros al año

Automoción, tecnología, defensa y energía. Son los sectores potencialmente más afectados por las restricciones anunciadas por China para la exportación de tierras raras, que amenazan con convertirse en un importante riesgo para la industria mundial: si Pekín aplica plenamente esos controles, se vería comprometida una producción que roza los seis billones de euros fuera del gigante asiático.

Son datos del último informe sobre minerales críticos de la Agencia Internacional para la Energía, que, a falta de poco más de tres meses para la completa entrada en vigor de las limitaciones, dimensiona así el impacto de la enorme dependencia mundial de China para el suministro de estos materiales estratégicos.

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De hecho, recuerda que las tensiones derivadas del endurecimiento de la exportación en 2025 incluso obligaron a algunos fabricantes a reducir o detener temporalmente su producción, y señala que el plazo dado por Pekín no ha servido para corregir la situación: aunque aprecia avances en lo que atañe a las inversiones en refinado fuera de China, el organismo que dirige Fatih Birol advierte de que todavía no bastan para romper la fragilidad de las cadenas de suministro.

En concreto, la cuota del principal proveedor todavía ronda el 85% en lo que a tierras raras se refiere, y se calcula que no bajará hasta el 70% hasta 2035. "Las vulnerabilidades persisten", ha evidenciado el economista turco, sin perder de vista que el país que dirige Xi Jinping puso en suspenso las restricciones por un plazo de un año el pasado mes de noviembre.