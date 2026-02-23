Brasil y China, entre los países beneficiados por los nuevos aranceles de Trump, que perjudican a Europa

La anulación por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos del régimen de aranceles impuesto por el presidente Donald Trump a a distintos países y la introducción de un nuevo impuesto generalizado durante 150 días a las importaciones, que asciende a un 15%, deja ganadores y perdedores entre los países que exportan a EEUU.

Según datos de un informe elaborado por la organización suiza Global Trade Alert, Brasil, China e India se encuentran entre los países más beneficiados ya que anteriormente estaban entre los más castigados por los aranceles, mientras que Reino Unido, Italia y Singapur están entre los más perjudicados, ya que pagaban aranceles más bajos antes de la aplicación de la nueva tasa genérica.

En concreto, Brasil experimenta una reducción de 13,6 puntos porcentuales respecto a los aranceles que pagaba con anterioridad, mientras que China los ve rebajados en 7,1 puntos, India e Indonesia en 5,6, Canadá en 3,3, México en 2,9, Vietnam en 2,8 y Tailandia en 2. Por su parte, Reino Unido ve incrementada la tasa para exportar a EEUU en el 2,1%, Italia en el 1,7%, Singapur en el 1,1% y Francia en el 1%.

También han resultado perjudicadas con la nueva situación la Unión Europea y España. En el caso de la UE el arancel sube del 11,7 al 12,5%, mientras que para España se pasa del 14,3 al 15,7%. En algunos países de la UE, el aumento registrado es mayor que para el conjunto de la Unión al contar con mayor porcentaje de exportaciones en los sectores afectados por los aranceles.

China ve reducida la brecha

Con el régimen anterior a la resolución, del Tribunal Supremo la diferencia en las tasas arancelarias entre los distintos países era muy amplia. China e India enfrentaban aranceles muy superiores al promedio mundial, mientras que Canadá, México y la mayoría de los exportadores europeos se situaban muy por debajo. Ahora, el régimen del 15% de la Sección 122 reduce significativamente esta diferencia. Dado que el recargo es fijo, la variación específica por país se reduce. China sigue enfrentando la carga arancelaria relativa más alta, pero la brecha se ha reducido. Los países que antes tenían impuestos bajos ahora se sitúan más cerca del promedio.