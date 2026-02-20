El Supremo de Estados Unidos falla contra Trump en el caso de los aranceles

Tres meses después de que arrancaran las deliberaciones del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre la potestad del presidente para imponer aranceles a terceros países por la vía de emergencia, es decir, sin pasar por el Congreso, se ha dado a conocer la decisión: Trump no tenía autoridad para hacerlo.

De este modo, la decisión judicial anula así la decisión sobre la cual el inquilino de la Casa Blanca ha hecho pivotar buena parte de su política exterior, al imponer gravámenes de entre el 10 y el 50% a las importaciones de más de un centenar de países.

El propio Trump ya había advertido sobre las implicaciones que tendría que el Supremo no respaldase su actuación, tanto a nivel económico como político. Porque no solo se estaba sometiendo a juicio la capacidad del presidente para tomar decisiones amparándose en una ley de 1977 que confiere a los mandatarios una autoridad excepcional cuando se considere que actúa regido por la emergencia, sino que también pondría en riesgo unos 200.000 millones de dólares anuales en aranceles.

Ahora, seis de los nueve magistrados del Supremo —compuesto por seis jueces conservadores y tres liberales— han fallado en contra de esa práctica, por entender que la mencionada normativa que Trump invocó para imponer los aranceles no puede utilizarse para sostener esa decisión. En este contexto, las empresas podrían acudir a la vía judicial para reclamar los cobros indebidos debido a la política de Washington.

Si bien es previsible que la administración Trump reformule sus decisiones arancelarias bajo otras normativas, este fallo —alineado con la opinión de otros dos tribunales inferiores— deja en suspenso los que se encuentran ahora mismo vigentes tras el anuncio del denominado "día de la victoria", cuando el mandatario compareció con una tabla que marcaba el castigo comercial que había decidido imponer a cada país.

Antecedentes

Este caso arrancó tras la denuncia de dos pequeñas empresas, a las dos pequeñas empresas que iniciaron el procedimiento, a las que posteriormente se fueron uniendo otras entidades y varios estados en manos de los demócratas.