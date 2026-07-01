Brasil prepara una megasubasta eléctrica con un lote de 1.400 millones de euros y una futura conexión con Bolivia

Brasil ha dado un paso decisivo para lanzar una de las mayores licitaciones eléctricas del año en Latinoamérica. Se trata de un concurso con una inversión aproximada de 1.400 millones de euros para construir 1.866 kilómetros de nuevas líneas y llevar a cabo distintas actuaciones de ampliación y refuerzo de la red en siete estados del país latinoamericano.

Para ello, la Agencia Nacional de Energía Eléctrica ha remitido al Tribunal de Cuentas el borrador de la subasta, con las modificaciones incorporadas durante la etapa de consulta pública, y prevé que pueda celebrarse el próximo 30 de octubre.

Este documento incorpora nueve lotes, con inversiones previstas entre los 19 millones de euros para una subestación en Bahía y los 647 —divididos en dos sublotes— para un refuerzo de la red de Paraná, Mato Grosso do Sul y Goiás de cara a facilitar la integración de nuevas energías renovables y a preparar una futura conexión eléctrica entre Brasil y Bolivia.

Gráfico de la megasubasta eléctrica de Brasil

De hecho, este fue uno de los cambios recogidos por el regulador eléctrico brasileño durante la exposición pública del proyecto. A instancias de las alegaciones recibidas —un total de 258, de las que 94 fueron aceptadas—, el mayor paquete se convirtió en dos al objeto de fomentar la competencia. Con las modificaciones definidas, por tanto, el segundo sublote solo saldrá a subasta si el primero recibe una oferta válida.

En cuanto al calendario para instalar una capacidad de transformación de 13.564 MVA, con los que se podría abastecer a cerca de ocho millones de hogares, ya está prácticamente definido. En caso de obtener el visto bueno del Tribunal de Cuentas, el regulador publicará el pliego definitivo a finales de septiembre, con la idea de celebrar la subasta el 30 de octubre. La formalización de las concesiones se prevé que pueda llevarse a cabo en febrero del año próximo.