Las petroleras de Brasil y México colaborarán en la búsqueda de nuevos yacimientos con el golfo de México en el punto de mira

Las petroleras estatales de Brasil y México, Petrobras y Pemex, han firmado un memorando de entendimiento de cara a abrir una senda de cooperación en ámbitos como la exploración y la producción, en los procesos industriales y para el intercambio de experiencias sobre aspectos normativos e institucionales.

Según ha explicado Petrobras, ambas compañías evaluarán iniciativas conjuntas de producción orientadas a la revitalización de campos maduros, así como oportunidades exploratorias y de extracción en aguas profundas y ultraprofundas, por ejemplo, en el golfo de México.

Asimismo, cooperarán en áreas industriales como la refinación, la petroquímica, los fertilizantes, el gas natural y la recuperación de líquidos, la eficiencia energética, la reducción de emisiones, la captura de carbono y la producción de combustibles sostenibles.

El intercambio de tecnologías es otra de las patas de esta alianza. En concreto, las dos empresas públicas podrán compartir conocimientos técnicos, cuestiones medioambientales y buenas prácticas a nivel industrial y de seguridad.

Golfo de México

Desde las dos empresas han puesto sobre la mesa, la importancia de la exploración en el golfo de México como una de las vías de colaboración fundamentales.

"Nos interesa la exploración en el Golfo de México, el incremento de la producción en campos maduros y los procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes", ha afirmado la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, mientras el director general de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, ha señalado igualmente el potencial de esta área.

Es por ello que ha apostado por llevar a cabo proyectos "conjuntos" de cara a descubrir nuevos yacimientos "y para oportunidades de optimización e incremento de producción en aguas profundas, áreas de aceite pesado y extrapesado, campos maduros y potencial presal en el golfo de México, y en actividades relacionadas con procesos industriales como refinación y petroquímica".