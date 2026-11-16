Brasil saca a subasta una concesión de más de 650 kilómetros de carretera

Brasil busca un operador para ampliar y gestionar el corredor de carreteras que enlaza Salvador, en la costa atlántica, con la frontera de Minas Gerais. La concesión de ese tramo de más de 650 kilómetros, se dirimirá en una subasta el 18 de diciembre.

Según las previsiones de la administración pública, la concesión movilizará unos 2.300 millones de euros a lo largo de sus tres décadas de vigencia, para sumar carriles a la infraestructura y asegurar la conservación de la red. El negocio para el operador llega a través del cobro de peajes, que se estiman en el entorno de los 10.200 millones de euros en esos treinta años, para lo que se requiere la instalación de pórticos electrónicos en la vía que permitan registrar el paso de los vehículos sin que tengan que detenerse.

El contrato anterior estaba en manos de ViaBahia, controlada por el grupo de autopistas Roadis, con sede en Madrid y propiedad del fondo público canadiense de pensiones. Sin embargo, en mayo del año pasado acordó con las autoridades brasileñas poner fin a la concesión casi una década antes de lo previsto, después de años de disputas sobre las condiciones económicas y las obras pendientes.

La de Bahía será la segunda gran subasta de carreteras que se lleve a cabo en el mes de diciembre. Solo un día antes se prevé la adjudicación de la Rota Agro Central, un corredor agrícola de casi 900 kilómetros de carreteras utilizadas para el traslado de cereales y otras mercancías hacia los mercados nacionales y los puertos de exportación. La operación, una concesión que también se extenderá durante treinta años, ofrece a los inversores la posibilidad de participar en un negocio cuyos ingresos por peajes se estiman en más de 3.700 millones de euros.