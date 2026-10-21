Brasil busca inversores para modernizar un corredor agrícola con casi 1.000 millones de euros

Brasil sigue buscando capital privado para modernizar sus infraestructuras y, como ya ocurre con los puertos o las líneas ferroviarias, también le ha tocado el turno a una de las principales rutas de transporte de su producción agrícola.

Para ello, ha abierto un concurso que contempla inversiones de casi 1.000 millones de euros para mejorar cerca de 900 kilómetros de carreteras utilizadas en el traslado de cereales y otras mercancías hacia los mercados nacionales y los puertos de exportación. La operación, con una concesión de 30 años, ofrece a los inversores la posibilidad de participar en un negocio cuyos ingresos por peajes se estiman en más de 3.700 millones de euros durante ese periodo.

En concreto, el proyecto denominado Rota Agro Central, abarca 887,6 kilómetros entre dos de las grandes regiones agrícolas del país, pero su importancia va más allá del tráfico local: Brasil es uno de los principales exportadores mundiales de soja y maíz, y el coste de trasladar las cosechas desde las zonas productoras hasta los puertos condiciona la competitividad de sus exportaciones.

Es por ello que pretende modernizar esas carreteras a través de una ampliación de su capacidad, de una mejora de su seguridad y de la renovación de parte de la infraestructura, lo que supondría una inversión que ronda los 980 millones de euros. Es, por tanto, el montante que deberá financiar la empresa adjudicataria, que recibirá como contraprestación el pago de los peajes.

La presentación de propuestas estará abierta hasta el próximo 14 de diciembre y la subasta, en la que se tendrán en cuenta factores como las tarifas de peaje y la cantidad que los participantes estén dispuestos a pagar por la concesión, tendrá lugar tres días después en São Paulo.