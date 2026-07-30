La UE movilizará 30.000 millones de euros para crear siete gigafactorías de IA

La Comisión Europea ha abierto ya la convocatoria para crear siete gigafactorías de inteligencia artificial en la Unión Europea, una iniciativa con la que prevé movilizar más de 30.000 millones de euros en inversión pública y privada para dotar al bloque comunitario de las infraestructuras necesarias para desarrollar modelos avanzados de esta tecnología.

En concreto, Bruselas aportaría hasta 10.000 millones de euros de financiación pública, con el objetivo de atraer al menos otros 20.000 de inversión privada hacia unas instalaciones que estarán al servicio de grandes empresas, pymes, startups, centros de investigación, universidades y administraciones públicas.

Es por ello que a la convocatoria podrán concurrir consorcios integrados por entidades públicas y privadas con proyectos que podrán plantear la ubicación en uno de los estados miembros o su reparto entre varios, y serán evaluados mediante un procedimiento competitivo. El plazo para presentarse finaliza el 12 de noviembre, y la Comisión prevé adoptar las decisiones de adjudicación a principios de 2027, para iniciar ese mismo año la construcción de las primeras gigafactorías.

Además, el ejecutivo comunitario ha informado de que cuenta con cartas de intenciones firmadas por las compañías estadounidenses AMD, NVIDIA y Qualcomm, en las que todas ellas se comprometen a facilitar a los futuros consorcios el acceso al hardware necesario para desarrollar estas instalaciones de IA.

La financiación de estas infraestructuras se canalizará a través de la Empresa Común Europea de Computación de Alto Rendimiento, que comprará junto con 18 estados miembros el acceso a la potencia de cálculo de las gigafactorías que resulten seleccionadas.

Alianza Madrid-Cataluña

En cuanto a España, que participa también en la empresa pública, el gobierno ya ha autorizado una inversión de 719 millones de euros en un consorcio que desarrollará una gigafactoría avanzada de IA con doble sede en Móra la Nova (Cataluña) y en San Fernando de Henares (Madrid), que concurrirá a la convocatoria europea.

Se trata de un proyecto que movilizará alrededor de 5.000 millones de euros y que tendrá a Banco Santander, ACS y Telefónica como los tres inversores privados principales del proyecto. De hecho, sumarán de forma conjunta el 47,01% del capital de la sociedad, con una participación individual del 15,67% cada uno. Y, con la entrada de Multiverse Computing, que contará con un 4%, el bloque privado alcanzará el 51% del capital y asumirá el control de la sociedad. Por su parte, el gobierno contará con un 47,99% y la Generalitat de Cataluña, de un 1%.