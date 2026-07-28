Bruselas autoriza la OPA del mayor accionista de Hugo Boss para hacerse con toda la compañía
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La operación, que cuenta con el rechazo explícito del consejo de administración de la empresa, se convierte ya en incondicional y su plazo de aceptación vence el próximo 13 de agosto
La Comisión Europea ha dado su visto bueno al plan del grupo británico Frasers Group para intentar hacerse con la totalidad de Hugo Boss, pasando así de ser su primer accionista a su dueño.
El pasado mes de junio, la firma que controla el magnate Mike Ashley, propietario de cadenas como Sports Direct o GAME, anunciaba su intención de adquirir el 74% de la compañía que no controlaba en ese momento y verbalizaba su intención de alcanzar, al menos, el 30% de la empresa alemana de moda prémium. Apenas unas semanas después, lograba superar ese porcentaje, de modo que la normativa le obliga a lanzar una oferta sobre el resto de acciones de la marca: en concreto, Frasers posee ahora un total de 20,9 millones de aciones de Hugo Boss, representativas del 30,28% de su capital social y sus derechos de voto.
Ahora que Bruselas ha validado que la operación no plantea problemas de competencia, la OPA se convierte ya en incondicional y su plazo de aceptación vence el próximo 13 de agosto.
La empresa lo rechaza
La maniobra impulsada por Frasers cuenta con el rechazo explícito del consejo de administración de la empresa; una opinión fundamentada en los análisis externos de Bank of America y Goldman Sachs y argumentada sobre una valoración "insuficiente".
La oferta plantea comprar cada acción por 38 euros, lo que supone una prima del 4% sobre la valoración bursátil del día anterior a que se diese a conocer la operación, pero a cierre hoy de la bolsa de Frankfurt, ya ha alcanzado ese precio: un total de 37,98 euros tras una subida del 0,16% respecto a la jornada anterior.
"Recomendamos unánimemente a los accionistas que no acepten la oferta de adquisición", han hecho constar, desde el convencimiento de que la cifra planteada "no refleja adecuadamente el valor intrínseco de Hugo Boss y su potencial de creación de valor a medio y largo plazo".
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