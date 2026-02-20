Bruselas cifra en 300.000 millones el coste de no aplicar el acuerdo de Mercosur desde 2021

La Unión Europea ha perdido casi 300.000 millones de euros en términos de PIB y más de 200.000 millones en oportunidades de exportación por no haber aplicado el acuerdo comercial con Mercosur desde 2021.

Son datos del comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, quien ha utilizado estas cuantías para establecer que "en el mundo actual no se puede perder el tiempo" y, por ello, reclamar mayor celeridad en los procedimientos internos de la UE.

"Cuando las empresas están listas para empezar a invertir y exportar, no podemos decirles que tendrán que esperar más de dos años", ha advertido, en relación al tiempo que transcurre entre la conclusión de las negociaciones y la entrada en vigor de los acuerdos comerciales.

En este punto, ha apostado por acortar "al máximo posible" el calendario, pues los tiempos económicos evolucionan con rapidez y las condiciones existentes en el momento de negociar pueden variar sustancialmente uno o dos años después.

Esta urgencia se enmarca en una estrategia más amplia de refuerzo de la red comercial comunitaria que afecta no solo al acuerdo con Mercosur, sino también a otros pactos ya concluidos o en fase avanzada, como el de India —cerrado recientemente— o el de Indonesia, así como a las negociaciones en curso con Australia y Emiratos Árabes Unidos.