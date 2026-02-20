Bruselas reclama "aranceles bajos" a Estados Unidos para favorecer el comercio

La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de dejar sin efecto gran parte de los amplios aranceles impuestos por la administración Trump a más de un centenar de países ha llevado a la Comisión Europea a aprovechar para reclamar a Washington que rectifique su política comercial y baje esas tasas.

Además, el portavoz de Comercio del ejecutivo comunitario, Olof Gill, ha pedido "claridad" a la Casa Blanca sobre las medidas que pondrá en marcha, pues las empresas "a ambos lados del Atlántico" dependen de "la estabilidad y la previsibilidad en la relación comercial".

La reacción de la UE se produce poco después de conocerse que seis de los nueve magistrados del Supremo —compuesto por seis jueces conservadores y tres liberales— han fallado en contra de la decisión de Trump de imponer aranceles amparándose en una ley de 1977, pensada para casos de emergencia, en lugar de someterlos al Congreso.

Si bien es previsible que la administración Trump reformule sus decisiones arancelarias bajo otras normativas, el fallo deja en suspenso los que se encuentran ahora mismo vigentes tras el anuncio del denominado "día de la victoria", cuando el mandatario compareció con una tabla que marcaba el castigo comercial que había decidido imponer a cada país.