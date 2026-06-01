Reino Unido prepara un marco de 1.400 millones de euros para impulsar obra pública a través de doce empresas

Reino Unido prepara un nuevo marco de contratación pública valorado en 1.200 millones de libras, unos 1.400 millones de euros, para canalizar a través de doce contratistas una amplia cartera de obras en distintos puntos del país a lo largo de los próximos cuatro años.

En concreto, el programa cubrirá proyectos de construcción, rehabilitación y modernización de edificios públicos por un valor máximo individual de 15 millones de libras. Así, la cartera abarcará colegios, hospitales, viviendas públicas, comisarías, instalaciones deportivas y otros equipamientos de uso colectivo; en los que se llevarán a cabo también actuaciones de eficiencia energética, renovación de instalaciones eléctricas y mecánicas, instalación de energías renovables y pequeñas obras de infraestructura.

El plan de la administración británica es evitar lanzar una licitación diferente para cada proyecto, a fin de acortar plazos y reducir costes administrativos: para ello, en la segunda mitad de este año se lanzará un concurso para seleccionar una docena de contratistas, que irán recibiendo los distintos encargos públicos a lo largo del período de vigencia del programa.

Se trata de una iniciativa de especial interés para constructoras de tamaño mediano, ya que no se trata de ejecutar grandes proyectos sino, más bien, de contar con una cartera continua de actuaciones de menor escala durante cuatro años.