Canadá retoma la senda de la minería para impulsar su economía a través de las tierras raras

Retomar la senda minera pero apostando por toda su cadena de valor, desde la extracción hasta la innovación, especialmente con un ojo puesto en los minerales críticos y las tierras raras. Es uno de los objetivos que se ha marcado Canadá para impulsar su economía: para ello, se ha dotado de dos fondos que suman 3.500 millones de dólares y ha seleccionado más de una veintena de proyectos que permitirán aprovechar la riqueza natural del país.

Así pues, los recursos públicos se utilizarán para abordar brechas clave tanto en la minería como en el procesamiento de las cadenas de valor de minerales clave para la industria a nivel mundial; y, desde una perspectiva de beneficio global, el propósito del gobierno canadiense pasa por integrar asimismo a las comunidades indígenas en el desarrollo de estos proyectos.

"Canadá ha sido una nación minera durante generaciones, y hemos regresado con fuerza", han puesto en valor desde el ejecutivo, si bien imponen que ha de hacerse "de la manera correcta", esto es, sin perder de vista la importancia de mantener sólidos estándares de protección del medio ambiente. En este objetivo se enmarca la implementación de sistemas de energía híbridos para las minas y una serie de soluciones mineras de bajo consumo, como una tecnología de trituración de rocas que consume un 65% menos de energía.

Al respecto, el gobierno canadiense se ha reafirmado en la importancia de continuar construyendo "una economía sólida, una nación segura y soberana y un futuro sostenible". "La minería allanará el camino para esos tres ejes", han asegurado desde el ministerio de Energía y Recursos Naturales del país norteamericano.