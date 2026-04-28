La carrera por los minerales críticos se estrecha: las barreras a la exportación se quintuplican desde 2009

Las restricciones a la exportación de minerales críticos se han multiplicado por cinco desde 2009 y han alcanzado un máximo histórico, en plena competencia global por asegurar el suministro de materias primas esenciales para la transición energética, la digitalización y la defensa.

Así se desprende de un estudio de la OCDE que constata que las barreras sobre materiales como el litio, el grafito, el cobalto, el níquel o el tungsteno han aumentado de forma sostenida durante los últimos quince años, si bien el ritmo de introducción de nuevas medidas se moderó en 2024.

La exposición global también ha crecido: la proporción de importaciones de minerales críticos sujetas al menos a una restricción pasó del 12,4% en el periodo 2009-2011 al 16% entre 2022 y 2024. En este apartado, los más afectados son el cobalto, el manganeso, el grafito natural y las tierras raras.

En concreto, en 2024, el mayor aumento de restricciones se concentró en el tantalio, el litio, el estaño, el manganeso, el níquel, el cobalto y metales minoritarios como el vanadio y el niobio; y los instrumentos más utilizados para frenar su salida fueron los impuestos a la exportación y los requisitos de licencia.

Por países, India, China, Argentina, Vietnam y Burundi concentraron más de la mitad de las nuevas restricciones introducidas en el período estudiado.

Cadenas de suministro

A respecto de esta situación, el think tank de las economías avanzadas advierte de que estas medidas pueden agravar la vulnerabilidad de unas cadenas de suministro ya muy concentradas, al limitar los volúmenes disponibles y elevar los precios.

De hecho, el secretario general de la organización, Mathias Cormann, defendió que el acceso fiable a materias primas esenciales es clave para el crecimiento, la innovación y la seguridad energética. A su juicio, mejorar la transparencia, abrir y diversificar los mercados e incentivar la inversión en producción será decisivo de cara a reducir la dependencia de unos pocos proveedores internacionales.