La UE y EEUU refuerzan su cooperación en torno a los minerales críticos

La Unión Europea y Estados Unidos reforzarán su cooperación en torno a los minerales críticos, de cara a asegurar su suministro y reducir dependencias externas.

Para lograrlo, apuestan por coordinar inversiones, estándares y políticas comerciales, según el memorando de entendimiento firmado hoy en Washington por el comisario europeo de Comercio y Seguridad Económica, Maros Sefcovic, y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

En él, ambas partes dejan patente su vocación de colaborar a lo largo de toda la cadena de valor, desde la exploración y extracción hasta el procesamiento, el refinado, el reciclaje y la recuperación de estos recursos, así como en ámbitos como la innovación, la inversión o el conocimiento geológico.

Esta estrategia abre la puerta a explorar instrumentos que permitan hacer frente a posibles disrupciones, como mecanismos de estabilización de precios, acuerdos de compra a largo plazo o estrategias de almacenamiento, además de sistemas de respuesta rápida ante interrupciones en el abastecimiento.

Estados Unidos ya aprobó hace meses la creación de una reserva de minerales críticos y tierras raras para uso civil, de cara a garantizar el suministro de estos elementos estratégicos a su industria.