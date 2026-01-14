El condado irlandés de Cavan saca a licitación un área deportiva por 28 millones

ADJUDICACIÓN

Pueden presentarse ofertas hasta el 30 de enero y posteriormente se aplicará un procedimiento restringido

Instalaciones deportivas en Cavan

El condado irlandés de Cavan, situado al norte de Dublin, ha sacado a licitación pública la construcción de una nueva zona deportiva, formada por campos y edificios, por un valor de 28 millones de euros (IVA excluido), según se indica en la documentación a que ha tenido acceso La Región Internacional.

Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 30 de enero y posteriormente se pondrá en marcha un procedimiento restringido, por el que serán seleccionadas entre cinco y seis empresas para la adjudicación final. 

Las obras a realizar incluyen trabajos de construcción de instalaciones deportivas, de edificios relacionados con el ocio y el deporte, restaurantes y accesos e infraestructuras viarias a las citadas zonas deportivas. 

El proyecto cuenta con financiación de fondos europeos FEDER y el plazo de ejecución previsto para las obras es de 23 meses. 

Noticias relacionadas
Abierta la licitación para el sistema de calefacción en el área metropolitana de Manchester

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats