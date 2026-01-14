El condado irlandés de Cavan saca a licitación un área deportiva por 28 millones
ADJUDICACIÓN
Pueden presentarse ofertas hasta el 30 de enero y posteriormente se aplicará un procedimiento restringido
El condado irlandés de Cavan, situado al norte de Dublin, ha sacado a licitación pública la construcción de una nueva zona deportiva, formada por campos y edificios, por un valor de 28 millones de euros (IVA excluido), según se indica en la documentación a que ha tenido acceso La Región Internacional.
Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el próximo 30 de enero y posteriormente se pondrá en marcha un procedimiento restringido, por el que serán seleccionadas entre cinco y seis empresas para la adjudicación final.
Las obras a realizar incluyen trabajos de construcción de instalaciones deportivas, de edificios relacionados con el ocio y el deporte, restaurantes y accesos e infraestructuras viarias a las citadas zonas deportivas.
El proyecto cuenta con financiación de fondos europeos FEDER y el plazo de ejecución previsto para las obras es de 23 meses.
