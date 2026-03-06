Chile saca a concurso la ampliación y mejora de una autopista por 1.033 millones de dólares

El gobierno de Chile ha sacado a licitación pública el proyecto de ampliación y mejoramiento de la Ruta 57 CH, que une la capital del país, Santiago, con la Ruta 60 al oriente de la ciudad de Los Andes, en la región de Valparaíso. El plazo de presentación de ofertas está abierto hasta el 21 de julio y el presupuesto inicial asciende a 1.033 millones de dólares, según la documentación a la que ha tenido acceso La Región Internacional.

La obra mejorará la conectividad entre la cordillera y la costa, generando una vía expedita para el tránsito comercial, ya que empalma con la Ruta 60 CH y el Complejo Fronterizo Los Libertadores.

El cronograma previsto indica que la adjudicación se realizará en el cuarto trimestre del año y las obras deberán de comenzar en 2031 y finalizar en 2035. La financiación del proyecto se realizará mediante el cobro de peajes. El plazo de concesión actual de la infraestructura finaliza en enero de 2027.

El trazado tiene una extensión de 108,7 km, e incluye ramales a Auco-San Felipe (Ruta E-89 9), Chacabuco-Polpaico (Ruta G 71) y San José-Lo Pinto (Ruta G 73). Entre las obras previstas también se cuenta la ampliación a doble vía o a terceras pistas en algunos sectores, el mejoramiento de la conectividad transversal especialmente en el radio urbano metropolitano, el mejoramiento y continuidad de calles de servicio, la construcción de nuevas calles de servicio, áreas de servicios, ciclovías y pasarelas.

Nuevo túnel

Se evalúa también un nuevo trazado de conexión entre la Ruta 57 y la Ruta 60 CH en su tramo final hacia el Complejo Fronterizo Los Libertadores. Además, se deberá realizar el mejoramiento de enlaces, la revisión de los ejes de conexión con Ruta 5, su mejoramiento y la proyección de un nuevo eje en reemplazo de alguno de los existentes, si fuera necesario. También se evaluará la construcción de un nuevo túnel Chacabuco y se ejecutará la incorporación de pórticos de telepeaje a lo largo de todo el troncal.